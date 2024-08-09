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Yerel Yaşı kadar ceza aldı: Suç kaydı şok etti!
Yerel

Yaşı kadar ceza aldı: Suç kaydı şok etti!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 14:38:00 -
Yaşı kadar ceza aldı: Suç kaydı şok etti!

Beşiktaş’ta girdikleri evlerden hırsızlık yapan Fırat T. polis tarafından yakalandı. 54 suç kaydı bulunan şüphelinin ayrıca 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta girdikleri evlerden hırsızlık yapan Fırat T. polis tarafından yakalandı. 54 suç kaydı bulunan şüphelinin ayrıca 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş, Güngören, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane semtlerinde evlere girerek hırsızlık yapan, otomobilleri çalan bir şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı.

Şişli'de bir iş yerinde olduğu tespit edilen 22 yaşındaki şüpheli Fırat T. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelinin daha önceden 54 suç kaydı olduğu, ayrıca hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

7 evi soyduğu ve 2 otomobil çaldığı belirlenen şüpheli Fırat T. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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