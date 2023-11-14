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Dünya Yaser Arafat'a büyük saygısızlık! Tek bir gerekçe göstermeden yerle bir ettiler
Dünya

Yaser Arafat'a büyük saygısızlık! Tek bir gerekçe göstermeden yerle bir ettiler

Yeniakit Publisher
2023-11-14 22:21:00 -
Yaser Arafat'a büyük saygısızlık! Tek bir gerekçe göstermeden yerle bir ettiler

Saldırılarını sürdüren işgalci İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik zulmüne devam ediyor. İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin'in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtları yıkarak büyük bir saygısızlığa imza attı.

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtları buldozerle yıktı.

İsrail, Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ederken, Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürüyor.

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkarem Mülteci Kampı’nın girişinde bulunan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtlar İsrail güçleri tarafından buldozerle yıkıldı. Anıtların yıkımına dair herhangi bir neden gösterilmedi.

Kaynak: AA

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