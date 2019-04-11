Yasemin Adar, Avrupa şampiyonu - Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda Avusturyalı Martina Kuent'i yenen Yasemin Adar, altın madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı. Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

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