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Aktüel YASED Başkanı Sargın: "Cumhuriyetimizin getirdiği demokrasi ve özgürlükler kalkınmamızın temel taşıdır"
Aktüel

YASED Başkanı Sargın: "Cumhuriyetimizin getirdiği demokrasi ve özgürlükler kalkınmamızın temel taşıdır"

"Çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucularını minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin getirdiği demokrasi ve özgürlükler, ülkemizin kalkınmasının temel taşıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:32:11 -
YASED Başkanı Sargın: "Cumhuriyetimizin getirdiği demokrasi ve özgürlükler kalkınmamızın temel taşıdır"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucularını minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin getirdiği demokrasi ve özgürlükler, ülkemizin kalkınmasının temel taşıdır." ifadelerini kullandı.

YASED Başkanı Ayşem Sargın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucularını minnetle andıklarını belirten Sargın "Cumhuriyetimizin getirdiği demokrasi ve özgürlükler, ülkemizin kalkınmasının temel taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

YASED üyeleri arasında 100 yılı aşkın süredir bu topraklarda faaliyet gösteren şirketlerin olduğunu belirten Sargın, şunları kaydetti:

“Çağdaş Türkiye’nin 97’nci yılına tanıklık etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimizle birlikte ülkemizin geleceğine her zaman güvenle bakıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir’ sözünü esas alıyor, Türkiye’nin uluslararası yatırımcıları olarak bizler de bu topraklarda üretmeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Üyelerimizle birlikte, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve rekabetçiliğini geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

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