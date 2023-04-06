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Ekonomi Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-06 13:30:00 -
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yaşar Üniversitesi ilgili birimlerine “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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