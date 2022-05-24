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Biyografi Yaşar Şimşek kimdir?
Biyografi

Yaşar Şimşek kimdir?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına, aynı daire üyesi Yaşar Şimşek seçildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi 'Yaşan Şimşek kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 13:51:00 -
Yaşar Şimşek kimdir?

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay 5. Dairesi başkanının emekliye ayrılmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı. Seçim sonucunda, daire üyesi Şimşek, Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi.

Yaşar Şimşek kimdir?

Şimşek, 1966'da Akseki'de doğdu, 1988'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şimşek, sırasıyla Bünyan, Dargeçit, Çeltikçi hakimliği, adalet müfettişliği, adalet başmüfettişliği, Ankara hakimliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tetkik hakimliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçiliği, İç Denetim Başkanlığı, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2014'te seçilen Yaşar Şimşek, 2016'da Yargıtay Genel Sekreterliğine seçildi. Şimşek, 2021'den itibaren ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyordu.

İngilizce bilen ve Özel Hukuk dalında yüksek lisans yapan Şimşek, evli ve iki çocuk babası.

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