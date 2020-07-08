Yaşar Okuyan'dan skandal sözler: Devlet Bahçeli beni iyi dinle lan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve CHP parti üyesi Yaşar Okuyan Yaşar Okuyan, şahsi YouTube kanalı Zanka TV'de son derece çirkin ifadelerle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye saldırdı.

"Beni iyi dinle lan"

MHP eski milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri'nin konuk olduğu programda Okuyan Bahçeli'yi hedef aldı. Sözlerine "Devlet Bahçeli. Beni iyi dinle lan. Beni iyi dinle" diye başlayan Okuyan sonrasında da MHP liderini "Bu lafları sana yedireceğim ben" diyerek tehdit etti. Okuyan bu çirkin söylemde bulunurken, eski MHP'li Yeniçeri'nin tebüssüm içinde bunu izlemesi de dikkat çekti. Okuyan'ın bu sözleri milliyetçi kanatta tepki ile karşılanırken MHP'liler de çirkinliğe sert tepki gösterdi.