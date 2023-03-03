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Gündem Yaşar Okuyan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Allah bunların eline memleketi vermesin...
Gündem

Yaşar Okuyan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Allah bunların eline memleketi vermesin...

Ülke TV'deki "En Sıradışı" programı, altılı masanın son toplantısını ele aldı. Eski CHP bakanı Yaşar Okuyan, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik eleştirilerde bulundu. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Okuyan'ın sözlerini canlı yayında açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 03:56:00 -

Ülke TV'de yayınlanan "En Sıradışı" programı bu akşamki bölümüyle ses getirdi. Programda altılı masanın adaylık için gerçekleştirdiği son toplantı masaya yatırıldı.

"Yazık olur Türkiye'ye"

2019 yılında üyesi olduğu olduğu CHP'den ihraç edilen eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Akşam Gazetesi Ankara Temsilci Emin Pazarcı, Yaşar Okuyan ile gerçekleştirdiği telefon konuşmanın detaylarını ilk kez canlı yayında açıkladı. Pazarcı, Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ve ekibini kastederek kendisine "Allah bunların eline memleketi vermesin! Ben bunları tanıdım iktidara gelirlerse yazık olur Türkiye'ye" dediğini söyledi.

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