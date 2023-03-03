Yaşar Okuyan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Allah bunların eline memleketi vermesin...

Ülke TV'de yayınlanan "En Sıradışı" programı bu akşamki bölümüyle ses getirdi. Programda altılı masanın adaylık için gerçekleştirdiği son toplantı masaya yatırıldı.

"Yazık olur Türkiye'ye"

2019 yılında üyesi olduğu olduğu CHP'den ihraç edilen eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Akşam Gazetesi Ankara Temsilci Emin Pazarcı, Yaşar Okuyan ile gerçekleştirdiği telefon konuşmanın detaylarını ilk kez canlı yayında açıkladı. Pazarcı, Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ve ekibini kastederek kendisine "Allah bunların eline memleketi vermesin! Ben bunları tanıdım iktidara gelirlerse yazık olur Türkiye'ye" dediğini söyledi.

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