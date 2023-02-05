Yaşar Okuyan'dan Akşener'e açık tehdit: Masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihi için 14 Mayıs'ın işaret edilmesinin ardından siyaset arenasında çalışmalar hız kazandı.

Cumhur İttifakı'nda aday aylar öncesinden belirlenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı'nda ise aday krizi devam ediyor.

6'lı Masa liderlerince düzenlenen toplantılarla adayın açıklanması beklenirken, anlaşmazlık ise sürüyor. Öyle ki, CHP kanadında aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı kulislerde dolaşırken, ittifaktaki parti liderleri ise konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

Yaşar Okuyan'dan Akşener'e tehdit

Televizyon programlarına katılan partili isimlerin demeçlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez açıklamalar, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan'dan geldi.

Kanal İzmir TV'de Rıdvan Akgün'ün sunduğu Politik Gündem programına katılan Okuyan, burada sert iddialarda bulunarak İyi Parti Lideri Meral Akşener'i hedef aldı.

"Partisinin içindeki negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde"

Okuyan'ın açıklamaları şu şekilde:

"O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor.

6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?"

"3 gün önce Meral Hanım ile ilgili Kılıçdaroğlu'na bir dosya verdim"

Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaptığı bir iş kime yarıyor ben ona bakarım. Sen 6'lı masayı zora sokacak bir şeyi yapıyorsan, bu kime yarar?

"Olay 13 Şubat'ta başlayacak. Diğer partilerin tutumlarını da biliyorum 6'lı masa içinde. İyi Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım."