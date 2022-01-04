  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt birbirine girdi! DP'li vekil çılgına döndü
Gündem

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt birbirine girdi! DP'li vekil çılgına döndü

Flash Tv'de Söz Meclis'ten programına katılan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında 'Sen kimsin?' tartışması yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 15:35:00 -

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, canlı yayında tartıştı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Flash TV'de katıldıkları canlı yayında büyük bir tartışma yaşadı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkının yendiğini söyleyen Cemal Enginyurt'a Yaşar Okuyan itiraz etti.

Enginyurt'un "Bu işin katili zaten sensin. Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” şeklindeki sözlerine Yaşar Okuyan "Ben bu ülkede bakanlık yaptım sen kimsin" diye yanıt verdi.

Bu yanıt üzerine Enginyurt Okuyan'a çok sert sözlerle yüklendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay