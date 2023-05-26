Yaşar Okuyan da Kandil ve HDP'den yana saf tuttu! 'Ülkenin gerçek milliyetçileriyiz' dediler..
Milliyetçiler Dayanışma Platformu adındaki oluşumu temsilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Yaşar Okuyan milliyetçi olduklarını iddia ederek HDP ve Kandil'in desteklediği Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladılar.
Milliyetçiler Dayanışma Platformu'nun birkaç üyesi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.
Yaşar Okuyan, Salih Dilek, Salih Kılıç, Mesude Atılgan ve Mustafa Aydın, Özdağ'a destek açıklaması yaptı.
Kandil ve HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini söyleyen Okuyan, daha önceki açıklamalarını unutarak, insanlarla alay edip, "Biz bu ülkenin gerçek milliyetçileriyiz." ifadelerini kullandı.
Ziyareti Twitter hesabından duyuran Özdağ da, "Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın olduğu yerde Türk devleti ve Türk Milleti güvendedir." dedi.
Okuyan bugüne kadar 6'lı masayı eleştirdiği açıklamalarında Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini söylüyordu.
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