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Yaşar, Niğdelilerle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Kültür Merkezi’nde Niğdelilerle buluştu.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:04
Yaşar, Niğdelilerle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Kültür Merkezi’nde Niğdelilerle buluştu.


Niğdelilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşma yapan Yaşar, "Seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Halk şehirlere kim daha iyi hizmet edecekse onu seçecek. Beni de dinleyeceksiniz karşımdakini de, aklınıza ve vicdanınıza göre oy vereceksiniz" dedi.


"10 yılda Yenimahalle’nin her bölgesi yenilendi"


10 yıldır kimseyi ayrıştırmadan çalıştığını ifade eden Yaşar,"Yenimahalle’de 10 senede, eğitim, spor, kültür gibi alanlarda tüm vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılayacak yatırımlar gerçekleştirmiş, vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe inşa etmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ben bugüne kadar kimsenin dinine, mezhebine, kökenine bakmadım. Herkesi, Allah’ın yarattığı bir kul olarak gördüm ve ona göre davrandım. 10 yılda Yenimahalle’nin her bölgesi yenilendi. Bu nedenle de Ankara’nın her bölgesinden göç alıyoruz" diye konuştu.


"Yakacık’a kapalı yüzme havuzu ve spor tesisi"


Yeni dönemde Yakacık’a dev projelerin yapılacağı müjdesini de veren Yaşar, "Yakacık’a 36 bin metrekarelik bir park yapacağız. Köşesinde de kapalı yüzme havuzu ve spor tesisi olacak. Bir de yine bu bölgede Yaşlı Yaşam Merkezi ve Alzheimer Merkezi yapmak projelerimiz arasında. Yakacık’ın geleceği parlaktır. Yakacık gelişecek, daha da güzelleşecek" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:04
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