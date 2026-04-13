400 bin TL’ye sıfır faizli kredi! MG’den nisan ayına özel hamle! Hybrid modellerde lansman fırsatı!
MG, SAIC Motor güvencesi ve Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde nisan ayına özel sunduğu kampanyalarla dikkat çekiyor. Marka, tüm modellerinde geçerli fiyat avantajlarının yanı sıra ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ modellerinde lansman fırsatlarını devam ettirirken, 2025 model araçlar için 400 bin TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı da sunuyor. Yetkili satıcılarda uygulanan ek avantajlarla birlikte MG, otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip seçenekler oluşturuyor.

MG’nin nisan ayına özel avantajları kapsamında, yeni nesil Hybrid+ teknolojisine sahip ZS Hybrid+ Luxury modelinde lansman dönemine özel elektrikli açılabilir panoramik cam tavan hediyesi devam ediyor. 2025 model yılı ZS Hybrid+ Luxury için 2 milyon 385 bin TL fiyat avantajına ek olarak 400 bin TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkânı da sunuluyor. Ticari kredi avantajına alternatif olarak ise marka, anahtar teslim fiyat üzerinden 70.000 TL takas desteği sağlıyor.

197 PS toplam sistem gücü ve 5,1 lt/100 km (WLTP birleşik) ortalama tüketim değeriyle performans ve üstün verimliliği bir arada sunan model, zengin donanımı ve modern tasarımıyla C SUV segmentinde öne çıkıyor. Elektrikli açılabilir cam tavan hediyesiyle 2026 model yılı ZS Hybrid+ Luxury modeli için ise nisan ayına özel anahtar teslim satış fiyatı 2.540.000 TL olarak belirlendi.

MG’nin D SUV segmentindeki temsilcisi HS Hybrid+ Luxury ise 2 milyon 995 bin TL’den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 224 PS sistem gücü üreten ve 5,5 lt/100 km’lik (WLTP Birleşik) iddialı yakıt tüketim değeri ile sürüş maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlayan gelişmiş Hybrid+ teknolojisi, yüksek performans ile rafine sürüş konforunu bir araya getiriyor. Nisan ayında devreye alınan kampanya kapsamında 2025 model yılı sınırlı sayıda stok için 400 bin TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Kullanıcılar, nisan ayı boyunca kredi kampanyası yerine avantajlı takas kampanyasını da tercih edebilecek.

Benzinli HS Luxury için, 2026 model yılına özel kampanyalı fiyat 2 milyon 610 bin TL olarak belirlenirken, yetkili satıcı stoklarında sınırlı sayıda otomobil için özel fırsatlar nisan ayında da devam ediyor. Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızla güvenliğini kanıtlayan model, 1.5 litrelik turbo motor teknolojisiyle 170 PS güç ve 275 Nm tork üreterek güçlü ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. D SUV segmentinde hacim, işlevsellik ve zengin donanımı bir arada sunan HS’e sahip olmak isteyen müşteriler, Nisan ayına özel 2025 model yılı HS Luxury’de geçerli 400 bin TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi kampanyasından da faydalanabilecek. Nisan ayında 2025 model yılı HS Luxury satın almak isteyen ve kredi kampanyasından faydalanmayacak kullanıcılar için ise yetkili satıcılarda özel fırsatların yanı sıra iddialı takas desteği seçenekleri devreye alındı.

Yenilikçi tasarımı, yüksek performansı ve premium donanımıyla markanın lüks sedan segmentindeki iddialı temsilcisi olarak öne çıkan MG7, 400 bin TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi kampanyasının yanı sıra avantajlı fiyat seçenekleri ile yeni bir MG sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Nisan ayına özel kampanyalı fiyatlar kapsamında MG7’nin Excellence donanımlı versiyonu 2 milyon 970 bin TL, kırmızı Alcantara iç döşemeye sahip Excellence Red Edition versiyonu ise 3 milyon 110 bin TL’den satışa sunuluyor.

Ayrıca kullanıcılar, avantajlı fiyat seçeneklerine ek olarak, kredi kampanyası yerine anahtar teslim satış fiyatı üzerinden 70.000 TL takas desteği ayrıcalığından da faydalanabilecek. Segmentinin en iddialı modellerinden MG7, üstün performansı, şık ve aerodinamik “Fastback” sedan tasarımı, sportif detayları, ileri teknolojileri ve geniş yaşam alanıyla lüks sedan segmentine yeni bir soluk getiriyor.

