Gündem
Pezeşkiyan'dan Washington'a müzakere şartı! "Maksimalist taleplerden vazgeçin, anlaşalım!"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen kritik Tahran-Washington zirvesinin ardından sessizliğini bozdu. ABD ile yürütülen doğrudan müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, çözümün anahtarının ABD'nin tutum değişikliğinde olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin "maksimalist yaklaşımdan vazgeçip İran halkının haklarına saygı" göstermesi durumunda anlaşmaya varmanın yollarının bulunabileceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sona ermesi ve İran heyetinin ülkeye dönmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Arsa sattıran büyük fedakârlık! Gazeteci-yazar Sadık Albayrak yarım asırlık dev eserinin perde arkasını anlattı!
Arsa sattıran büyük fedakârlık! Gazeteci-yazar Sadık Albayrak yarım asırlık dev eserinin perde arkasını anlattı!

Kültür - Sanat

Arsa sattıran büyük fedakârlık! Gazeteci-yazar Sadık Albayrak yarım asırlık dev eserinin perde arkasını anlattı!

Türk Kızılayından İran’a 4 tır insani yardım malzemesi
Türk Kızılayından İran’a 4 tır insani yardım malzemesi

Gündem

Türk Kızılayından İran’a 4 tır insani yardım malzemesi

Cevdet Yılmaz'dan barış mesajı! ABD-İran hattında diplomasi vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan barış mesajı! ABD-İran hattında diplomasi vurgusu

Gündem

Cevdet Yılmaz'dan barış mesajı! ABD-İran hattında diplomasi vurgusu

Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!"
Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!"

Gündem

Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!"

