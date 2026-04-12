  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya liderleri Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek Büyük buluşma Bakan Uraloğlu Başkentray'ın yolcu sayısını açıkladı! 140,3 milyona ulaştı Bakan Kurum: 'Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir' Özgür umudunu ırkçı Ümit’e bağladı! ‘Seçimde ittifak yapacak mısınız’ sorusunu böyle cevapladılar Küresel haydutun uçağına İrlanda’da baltalı baskın: Kanadını kırıp gövdesini yardılar Çin’den Tayvan adımı! 10 maddelik politika paketi açıkladı MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar Abdullah Güler'den önemli açıklamalar: Somali'deki petrolü paylaşacağız Katilin suç ortağından Mescid-i Aksa'ya baskın Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'
Gündem
Cevdet Yılmaz'dan barış mesajı! ABD-İran hattında diplomasi vurgusu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Cevdet Yılmaz'dan barış mesajı! ABD-İran hattında diplomasi vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgedeki sıcak gelişmeleri yakından takip eden bir açıklama yaparak, ABD ve İran arasında yürütülen müzakere sürecine tam destek verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kalıcı huzur için sabır ve diplomasi çağrısında bulunurken, Türkiye'nin barış yolundaki kararlı duruşunu bir kez daha tescilledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran müzakerelerine ilişkin, "Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

 

"Birçok kapsamlı başlığı içeren ihtilaflarda çok hızlı çözüm beklemek temenni edilse de gerçekçi değildir. Müzakere zorlu olabilir. Ancak, en zorlu müzakere, savaşın yıkıcı etkileri karşısında, harcanan zamana ve çabaya fazlasıyla değer. Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde, adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz."

Erdoğan, ''Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu'' sergisini ziyaret etti
Erdoğan, ''Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu'' sergisini ziyaret etti

Gündem

Erdoğan, ''Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu'' sergisini ziyaret etti

Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi
Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi

Gündem

Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi

Çağımızın Hitler'i Netanyahu’dan Erdoğan’a alçak iftiralar: Türkiye katliamcıya haddini bildirdi!
Çağımızın Hitler'i Netanyahu’dan Erdoğan’a alçak iftiralar: Türkiye katliamcıya haddini bildirdi!

Gündem

Çağımızın Hitler'i Netanyahu’dan Erdoğan’a alçak iftiralar: Türkiye katliamcıya haddini bildirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Ne diplomasisi? Amerika 3 hafta önce görüşmeler yapıyoruz derken İsrail'le beraber bilmem kaç yüz yeri İran'da okul hastane demeden bombaladı. Lütfen saf ayaklarına yatmayalım. Müslüman kanını oluk oluk akıtanlara en azından dobra dobra gerçekleri konuşalım. Bir Katolik olan İspanyol Başbakan'ın gerisinde kalmak bize yakışmıyor.

Mesut Sarp

Bunların başı kıçı oynuyor. Bunlardan hiç bi nane olmaz. Ne Allah'tan korkuları var nede kuldan utanmaları Allah c.c. hakkından gelsin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23