Cevdet Yılmaz'dan barış mesajı! ABD-İran hattında diplomasi vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgedeki sıcak gelişmeleri yakından takip eden bir açıklama yaparak, ABD ve İran arasında yürütülen müzakere sürecine tam destek verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kalıcı huzur için sabır ve diplomasi çağrısında bulunurken, Türkiye'nin barış yolundaki kararlı duruşunu bir kez daha tescilledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Birçok kapsamlı başlığı içeren ihtilaflarda çok hızlı çözüm beklemek temenni edilse de gerçekçi değildir. Müzakere zorlu olabilir. Ancak, en zorlu müzakere, savaşın yıkıcı etkileri karşısında, harcanan zamana ve çabaya fazlasıyla değer. Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde, adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz."