İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Kontrol resti

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün kalıcı biçimde İran ve bölge ülkelerinin elinde kalacağını söyledi. Tahran yönetimi, son gerilimlerin ardından boğaz üzerindeki hakimiyet vurgusunu daha sert bir dille yeniden gündeme taşıdı.

İran, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken yeni bir mesaj verdi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, boğaz üzerindeki kontrolün gelecekte de İran ve bölgenin elinde olacağını belirterek bu konuda herhangi bir geri adım atılmayacağını ortaya koydu.

Bu açıklama, son dönemde Hürmüz Boğazı etrafında yükselen askeri ve siyasi gerilimin ardından geldi. İran’ın kullandığı dil, boğaz meselesini yalnızca güvenlik değil, egemenlik başlığı olarak gördüğünü gösterdi.
İran basınına göre, Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Telayi Nik, açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak." dedi.

ABD ve İsrail'in, İran'daki sistemi devirmek için ortaya koyduğu çabanın başarısızlığa uğradığını ve bunun İran'ı daha güçlü ve sağlam hale getirdiğini savunan Telayi Nik, "Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu." ifadesini kullandı.

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması! "Bir şekilde işi bitireceğiz"
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması! "Bir şekilde işi bitireceğiz"

Dünya

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması! "Bir şekilde işi bitireceğiz"

Sarı Şeytan Trump, yine tehditler savurdu: Hürmüz yakında açılacak! Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Sarı Şeytan Trump, yine tehditler savurdu: Hürmüz yakında açılacak! Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

Dünya

Sarı Şeytan Trump, yine tehditler savurdu: Hürmüz yakında açılacak! Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

İran'dan flaş Hürmüz Boğazı açıklaması
İran'dan flaş Hürmüz Boğazı açıklaması

Dünya

İran'dan flaş Hürmüz Boğazı açıklaması

Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: İran'dan ABD destroyerine "30 dakika içinde vururuz"
Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: İran'dan ABD destroyerine “30 dakika içinde vururuz”

Gündem

Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: İran'dan ABD destroyerine “30 dakika içinde vururuz”

Tahran'dan ABD'ye Hürmüz muhtırası! Devrim Muhafızları'ndan 59 numaralı bildiri
Tahran'dan ABD'ye Hürmüz muhtırası! Devrim Muhafızları'ndan 59 numaralı bildiri

Gündem

Tahran'dan ABD'ye Hürmüz muhtırası! Devrim Muhafızları'ndan 59 numaralı bildiri

 

