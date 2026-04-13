İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Kontrol resti

İran, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken yeni bir mesaj verdi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, boğaz üzerindeki kontrolün gelecekte de İran ve bölgenin elinde olacağını belirterek bu konuda herhangi bir geri adım atılmayacağını ortaya koydu.

Bu açıklama, son dönemde Hürmüz Boğazı etrafında yükselen askeri ve siyasi gerilimin ardından geldi. İran’ın kullandığı dil, boğaz meselesini yalnızca güvenlik değil, egemenlik başlığı olarak gördüğünü gösterdi.

İran basınına göre, Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Telayi Nik, açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak." dedi.

ABD ve İsrail'in, İran'daki sistemi devirmek için ortaya koyduğu çabanın başarısızlığa uğradığını ve bunun İran'ı daha güçlü ve sağlam hale getirdiğini savunan Telayi Nik, "Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu." ifadesini kullandı.