İran’dan müzakere çıkışı! "Mutabakata birkaç adım kala abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan’da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamayla diplomasi trafiğinin perde arkasına dair önemli mesajlar verdi. Tahran yönetiminin savaşın sona ermesi amacıyla görüşmelere iyi niyetle katıldığını savunan Erakçi, süreç ilerledikçe masadaki tablonun değiştiğini öne sürdü.

İranlı bakan, görüşmelerin belirli bir uzlaşı noktasına yaklaştığı aşamada yeni baskılarla karşılaştıklarını belirterek, müzakere zemininin giderek daha sorunlu hale geldiğini ifade etti.

“ANLAŞMAYA BİRKAÇ ADIM KALA ŞARTLAR DEĞİŞTİ”

Erakçi’nin açıklamalarında en dikkat çeken bölüm, İslamabad mutabakatına çok az kala ortaya çıktığını söylediği yeni talepler oldu. İran’a göre, görüşmeler ilerledikçe karşı tarafın beklentileri daha iddialı hale geldi ve hedefler sürekli değişmeye başladı.

Bu durumun, zaten hassas dengeler üzerinde ilerleyen süreci daha da kırılgan hale getirdiği anlaşılıyor. Tahran cephesi, son aşamada mutabakat zemininin korunması yerine baskının artırıldığını savunuyor.

ABLUKA TEHDİDİ VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı, müzakerelerin son virajında karşı karşıya kaldıkları en kritik başlıklardan birinin abluka tehdidi olduğunu söyledi. Bu ifade, diplomatik masanın yalnızca siyasi şartlarla değil, aynı zamanda doğrudan baskı unsurlarıyla da kuşatıldığını ortaya koydu.

Erakçi’nin kullandığı dil, Tahran yönetiminin süreci eşitler arası bir müzakere olarak değil, son anda ağırlaşan koşulların dayatıldığı bir tablo olarak gördüğünü gösteriyor.

İRAN’DAN “İYİ NİYET” VURGUSU

Abbas Erakçi, İran’ın görüşmelere savaşın sona ermesi amacıyla ve iyi niyetle girdiğini savundu. Bu vurgu, Tahran’ın kamuoyuna verdiği temel mesajlardan biri olarak öne çıktı.

İran tarafı böylece, masadaki çıkmazın kendi yaklaşımından değil, karşı taraftan gelen yeni talepler ve tehditlerden kaynaklandığı görüşünü işlemeyi sürdürüyor.

“İYİ NİYET İYİ NİYETİ DOĞURUR”

Erakçi’nin açıklamasında diplomatik dille verilmiş sert bir uyarı da yer aldı. İranlı bakan, iyi niyetin ancak karşılıklı olduğunda sonuç üretebileceğini belirterek, düşmanlığın yeni düşmanlıklar doğuracağını söyledi.

Bu sözler, Tahran’ın halen diplomasi kapısını tamamen kapatmadığını ancak baskı ve tehdit diliyle bir sonuca varılmasının mümkün olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

MÜZAKERE MASASINDA GÜVENSİZLİK DERİNLEŞİYOR

İran’dan gelen son açıklama, İslamabad hattında yürütülen görüşmelerin kağıt üzerinde ilerlese bile taraflar arasındaki güven krizinin giderek derinleştiğini gösteriyor. Özellikle son aşamada dile getirilen “değişen hedefler” ve “abluka tehdidi” ifadeleri, Tahran’ın sürece giderek daha kuşkuyla yaklaştığını ortaya koydu.

Bu tablo, İran ile ABD arasında kurulmaya çalışılan yeni diplomatik zeminin halen son derece kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.