Yaşar Kaplan'a vefa
Yazar, mütefekkir, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi merhum Yaşar Kaplan vefa programıyla yâd edilecek.
Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve 7 Ocak 2023'te Almanya'da vefat eden Kaplan için Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınmış ve Taceddin Dergâhı'na defnedilmişti.
4 Mart 2023 Cumartesi günü saat: 14.00’te, Türkiye Yazarlar Birliği Mehmet Âkif Divanı’nda (Sümer 1. Caddesi 11/9 Kat:4 Kızılay/Ankara) düzenlenecek programa D. Mehmet Doğan, M. Yavuz Ay, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Cengiz Kalkan, İbrahim Eryiğit, Sıtkı Caney, İbrahim Kaplan ve Arif Dülger konuşmacı olarak katılacaklar.
Faruk Arslan’ın okuyacağı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak anma programına Yaşar Kaplan’ın arkadaşları, dostları ve okuyucuları katılacak.