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Kültür - Sanat Yaşar Kaplan'a vefa
Kültür - Sanat

Yaşar Kaplan'a vefa

Yazar, mütefekkir, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi merhum Yaşar Kaplan vefa programıyla yâd edilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 21:27:00 -
Yaşar Kaplan'a vefa

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve 7 Ocak 2023'te Almanya'da vefat eden Kaplan için Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınmış ve  Taceddin Dergâhı'na defnedilmişti.

4 Mart 2023 Cumartesi günü saat: 14.00’te, Türkiye Yazarlar Birliği Mehmet Âkif Divanı’nda (Sümer 1. Caddesi 11/9 Kat:4 Kızılay/Ankara) düzenlenecek programa D. Mehmet Doğan, M. Yavuz Ay, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Cengiz Kalkan, İbrahim Eryiğit, Sıtkı Caney, İbrahim Kaplan ve Arif Dülger konuşmacı olarak katılacaklar.

Faruk Arslan’ın okuyacağı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak anma programına Yaşar Kaplan’ın arkadaşları, dostları ve okuyucuları katılacak.


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