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Okur Postası 'Yaşar Değirmenci'den yep yeni bir eser'
Okur Postası

'Yaşar Değirmenci'den yep yeni bir eser'

Gazetemiz okurlarından İlhan Demir, "Yaşar Değirmenci'den yep yeni bir eser" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:59:00 -
'Yaşar Değirmenci'den yep yeni bir eser'

Yazar Yaşar Değirmenci yepyeni eseriyle okuyucularının karşısını çıkıyor. Değirmenim Dönerken adlı eser için yazar şunları söylüyor: “Hepimiz bu hayatın içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Yiyerek, içerek, üreterek, tüketerek, evlenerek, çoluk-çocuk sahibi olarak, kavga ederek, yardımlaşarak, okuyarak, düşünerek, ibadet ederek... Bu yuvarlanış istesek de istemesek de bize bir şeyler katarak ve bizden bir şeyler götürerek devam ediyor.

Bu değirmen dönerken biz de bilgi ve imanımız ışığında başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanlığın meseleleri hakkında tefekkür ediyoruz. Teşhislerimizin neticesi olarak çözüm çareleri de ortaya koymaya çalışıyoruz. Okuma faaliyetimiz, hayatımızda önemli bir yer teşkil etmeli. İster gözle okuyalım, ister zihinle, isterse gönülle...” İletişim için: 0212 544 58 46

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