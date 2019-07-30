Yaşar Büyükanıt yoğun bakımda mı? Yaşar Büyükanıt sağlık durumunda son durum

Seçilmiş hükümete 2007’de e muhtıra veren eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt yoğun bakıma kaldırıldı. AK Parti hükümetinin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda eşinin başörtülü olması nedeniyle dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından 27 Nisan 2007’de hükümete e muhtıra verilmişti. Ancak Yaşar Büyükanıt tarafından kaleme alınan e muhtıra AK Parti tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı. Peki Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu nasıl? Yaşar Büyükanıt öldü mü? Yaşar Büyükanıt kimdir?

Yaşar Büyükanıt, önceki gün Kuşadası’ndaki yazlığında tatil yaparken rahatsızlanınca Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. 78 yaşındaki Büyükanıt’a doktorlar ilk müdahaleyi acil serviste yaptı. Kontrollerin ardından ambulansla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na götürülen ve buradan ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilen Büyükanıt, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde tedaviye alındı. Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, Büyükanıt’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Hastamız Yaşar Büyükanıt dün (önceki) gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir.”

Yaşar Büyükanıt kimdir?