0553 313 94 23
impression

Yaşar Büyükanıt: Onu son nefesimde dahi affetmem

Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, kendisi hakkında kumpas kurduğunu savunduğu FETÖ'cü Ferhat Sarıkaya için, "Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmem" dedi.

06 Kasım 2018 Salı 09:46
Yaşar Büyükanıt: Onu son nefesimde dahi affetmem

Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu. Rahatsızlığı nedeniyle Yaşar Büyükanıt ile sohbetlerinin kısa sürdüğünü belirten Öztürk, eski genelkurmay başkanının şu sözlerini aktardı:

“Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmem. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli.”

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:46
  1. Yaşar Büyükanıt
  2. ferhat sarıkaya
  3. Saygı Öztürk
  4. Sözcü
  5. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone Türkiye ödülleri topladı
    1. Vodafone Türkiye ödülleri topladı
    2. Derbideki olaylar için Caner örneği
    3. Anaokulunda skandal iddia! Kızım yarı..
    4. Brent petrolün varil fiyatı 72,72..
    5. CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe..
    6. Türkiye 5G’li oluyor
    7. Obama sahaya çıktı! Trump'a karşı..
    8. İZÜFBED yayın hayatına başlıyor
    9. Yaşar Büyükanıt: Onu son nefesimde..
    10. İş bulmayı kolaylaştıran mobil uygulama
    11. Çizgiyi aştı! Türkiye'ye karşı hadsiz..
    12. Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör
    13. CHP'li Başkan istifa etti! "Üretme..
    14. Aydın'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    15. Fenerbahçe'de flaş Mathieu Valbuena..
    16. Kırklareli’nde define arayan 8 kişi..
    17. Harç ve cezalara enflasyon zammı!
    18. Başkan Orakçı, verdiği sözleri yerine..
    19. Az önce duyuruldu… ‘Kademli olarak..
    20. Meteoroloji İstanbul için saat verdi:..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor