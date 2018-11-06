Yaşar Büyükanıt: Onu son nefesimde dahi affetmem

Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu. Rahatsızlığı nedeniyle Yaşar Büyükanıt ile sohbetlerinin kısa sürdüğünü belirten Öztürk, eski genelkurmay başkanının şu sözlerini aktardı:

“Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmem. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli.”