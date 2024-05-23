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Gündem Yaşar Baş, Ali Öztunç’u rezil etti! Devleti kuran partinin, yıkmaya da hakkı mı var?
Gündem

Yaşar Baş, Ali Öztunç’u rezil etti! Devleti kuran partinin, yıkmaya da hakkı mı var?

Yeniakit Publisher
2024-05-23 14:16:00 -

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, beylik laflarla konuşan ve kendisi karşısında cevapsız kalan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’u yerin dibine soktu.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, TV100 canlı yayınına katıldı. Baş’ın karşısına CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç çıkarıldı. Parti kapatma kanununa karşı çıkan Öztunç’u, bu kanunu CHP’nin çıkardığını söyleyerek köşeye sıkıştıran Baş, beylik laflarla partisini övmeye çalışan CHP’liyi susturdu.

Yaşar Baş, “Bugün Türkiye’nin mevzuatında parti kapatma varsa, bu CHP ve HDP nedeniyledir ve bugün diyorsunuz ki, kanunu uygulama.” dedi.

Öztunç ise, “Başınıza taş düşse CHP’den bileceksiniz” diyerek sıyrılmaya çalıştı. Baş da kanunu CHP’nin çıkardığını tekrar hatırlattı.

Bunun üzerine CHP’li vekil, “Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeyi kuran partidir” sözleriyle beylik laflar etmeye başladı. Baş ise, “Devleti kuran partinin yıkmaya hakkı mı var? Yıkmaya çalışanlarla ortak oluyorsunuz.” diyerek cevabı verdi.

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