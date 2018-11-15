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Yaşananları böyle anlattı... Konya'da faciadan dönüldü

Yaya üst geçidinin merdivenlerinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:54
Yaşananları böyle anlattı... Konya'da faciadan dönüldü

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üzerinde yayalar yürüdüğü sırada üst geçidin ayaklarından bir tanesindeki merdivenlerde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivenlerde olan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göçen merdivenin altında inceleme yapan iftaiye ekibi, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Merdivenlerin olaydan kısa bir süre önce çevrede bulunan okullardaki öğrencilerin geçtiği sırada çökmemesi ise olası bir faciayı önledi.  

Kaza sonrası köprünün çökme ihtimaline karşın çevreyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu nedenle çevreyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından trafiğin tekrar açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:54
  1. Kaza

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