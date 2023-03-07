Yaşananlardan geriye kalan tablo! Akşener'in sayfasında dansözlüğün fotoğrafı

Geçtiğimiz cuma günü kameraların karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. 6'lı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. 6'lı masa bir noter masasına dönüşmüştür" açıklamasıyla 6'lı Masa'yı resmen dağıtmıştı.

Zehir zemberek sözlerle masayı yerle bir eden Akşener, dün ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir otelde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.

'Kumar masası'na yeniden oturdu

Akşener, "Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" diyerek kalktığı 6'lı masadaki toplantıya katılmak için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Dansözlüğün fotoğrafı kaldı

Meral Akşener'in Twitter sayfasında 3 Mart'ta 6'lı masaya yaptığı zehir zemberek sözlerin yer aldığı videonun hemen üstünde; masaya geri dönüşü sonrası yaptığı paylaşım bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte 'kumar masası'ndan geriye kalan dansözlüğün fotoğrafı: