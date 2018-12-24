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Yaşamını tehlikeye atarak kamyonette seyahat etti

Malatya'da seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, çevredeki vatandaşlarda korkuya neden oldu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:38
Yaşamını tehlikeye atarak kamyonette seyahat etti

Malatya'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu. Çevredekiler yolculuğu cep telefonları ile görüntüledi. 

Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Mahallesi yönünde giden kamyonetin arkasına tutunan bir kişinin yaşamını tehlikeye atarak seyahat etmesi korku dolu anlar yaşattı. Kamyonetin arkasında ilerleyen otomobildekiler ise tehlikeli yolculuğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden adam kimseye aldırış etmeden tutunduğu kamyonetin kasasında yolculuğuna kilometrelerce devam etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:38
  1. Malatya
  2. kamyonetin arkasına takıldı
  3. yaşamını hiçe saydı

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