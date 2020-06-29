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Teknoloji

Yaşama elverişli iki yeni gezegen keşfedildi

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu yaşama elverişli iki yeni ötegezegen keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 04:59:00 -
Yaşama elverişli iki yeni gezegen keşfedildi

Almanya Göttingen Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 'Doppler Spektroskopisi' adı verilen ve Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin saptanmasını sağlayan bir yöntem kullanarak iki yeni ötegezegen keşfetti.

Yapılan açıklamada, yeni keşfedilen 'Gliese 887b' ve 'Gliese 887c' isimli iki yeni gezegenin dünyadan daha büyük ve çoğunlukla kayalıklardan oluşan gezegenler olduğu belirtildi.

Öte yandan, Gliese 887b'nin yörünge etrafında turunu 9,3 günde tamamladığı; Gliese 887c'nin ise bir yılını 21,8 günde tamamladığı ifade edildi.

Araştırmacılar, keşfedilen iki yeni gezegenin yüzey sıcaklıklarının ortalama 70 derece olduğunu, bunun da canlıların yaşamını sürdürülebilmesi için uygun bir ortama işaret ettiğini kaydetti.

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