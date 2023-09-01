  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Ömrümüz su taşımakla geçti' Vatandaştan CHP'li belediyeye büyük isyan!

Türkiye'de yeni bir salgın mı başladı? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Ümit Özdağ'dan ortalığı ayağa kaldıracak Kılıçdaroğlu iddiası! Tüm Türkiye şok oldu

Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

Büyük yankı uyandıran iddia! İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması

Güne yükselişle başladı! Altında son fiyat

Türk havacılık devi satılıyor! Araplar satın almak için harekete geçti

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan yeni varyant uyarısı!

F-35'leri Türkiye ile savaş isteyen ülkeye gönderdiler! Nereden bakarsan bak skandal
Eğitim Yasal Hacker ol! Mesleki Eğitim Merkezlerinde 'siber güvenlik' alanları açılacak
Eğitim

Yasal Hacker ol! Mesleki Eğitim Merkezlerinde 'siber güvenlik' alanları açılacak

Yeniakit Publisher
2023-09-01 16:56:00 -
Yasal Hacker ol! Mesleki Eğitim Merkezlerinde 'siber güvenlik' alanları açılacak

Yapılan yeni düzenleme ile "siber güvenlik" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanları, mesleki eğitim merkezleri kapsamına alındı.﻿

Yapılan yeni düzenleme ile "siber güvenlik" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanları, mesleki eğitim merkezleri kapsamına alındı.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına alınan veya adı değişen meslek alan ve dallarının listesini yayımlandı.

Buna göre "siber güvenlik" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanları, mesleki eğitim merkezleri kapsamına alındı.

Bu alanlar altında, mesleki eğitim merkezlerinde "Siber Güvenlik" ve "Güneş Panel Entegre Sistemleri" dallarında eğitim verilecek.

Öte yandan, metalürji alanındaki "izabe" dalının adı "izabe ve haddecilik" olarak değiştirildi.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, dört yıllık öğrenim süreleri içerisinde fark derslerini vermeleri halinde ustalık belgesinin yanında mesleki ve teknik Anadolu lisesi diploması da alabiliyorlar. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23