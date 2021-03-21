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Yerel Yasaklara rağmen kumar oynayanlara suçüstü! Cezayı yediler
Yerel

Yasaklara rağmen kumar oynayanlara suçüstü! Cezayı yediler

İzmir'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp çadırda kumar oynayan aymazlar suçüstü yakalandı. Şahıslara yaklaşık 25 bin TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:17:00 -
Yasaklara rağmen kumar oynayanlara suçüstü! Cezayı yediler

İzmir’in Bayındır ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ve kısıtlamayı hiçe sayarak zeytin bahçesinde kurulan çadırda kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüsü tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında, Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesi’nde D.A.B isimli şahsın kendisine ait zeytin bahçesi içerisine çadır kurarak kumar oynattığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese hemen baskın yaptı. Baskında, korona virüsünü ve sokağa çıkmak kısıtlamasını hiçe sayarak kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

6 kişiye, kumar oynamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 24 bin 822 TL para cezası kesildi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan D.A.B isimli şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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