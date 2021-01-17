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Gündem Yasaklar ne zaman kalkacak? Kafe ve restoranların açılma tarihi
Gündem

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kafe ve restoranların açılma tarihi

Aşılanma başlamasından ve vaka sayılarının giderek düşmeye başlamasından bu yana yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Yasaklar ne zaman kalkacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 23:25:00 -
Yasaklar ne zaman kalkacak? Kafe ve restoranların açılma tarihi

Çin’den gelen koronavirüs aşıları geçtiğimi günlerde uygulanmaya başlandı. Mart ayının ilk haftasına kadar ise 30 milyon doz aşının ülkemize gelmesi bekleniyor.

Bu şekilde devam edildiği takdirde koronavirüs aşısı ikinci doz uygulamaları Mart ayının ortalarında 15 milyon kişide tamamlanmış olacak.

Biontech aşısı ile birlikte 27 milyon kişinin aşıları tamamlanmış olacağı tahmin ediliyor. Eğer söz konusu planlar yerinde bir şekilde işlenirse Mart ayının ortalarında yasakların büyük bir kısmının kalkacağı ve kafe, restoranların açılacağı bekleniyor.

Daha önceden de sosyal medya üzerinden söylentilere göre 15 Şubat için kafe ve restoranların açılması denilmişti. Fakat bu durum oldukça zor gözüküyor.

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