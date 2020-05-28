Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ne zaman sona erecek?

Mayıs ayı normalleşme planları çerçevesinde ilk olarak AVM'ler açılmış, berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasının ardından normalleşme sürecinin nasıl devam edeceği araştırma konusu olmaya başlamıştı.

15 şehirde hala haftasonu sokağa çıkma yasağı, yaşlı ve 20 yaş altı kişiler için uygulanıyor. Bunun yanı sıra bu 14 şehire giriş ve çıkışlar yapılmıyor. Sokağa çıkma yasaklarının ilk aşamada tamamen kaldırılması öngörülmezken ilk aşamada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan kısıtlamanın belirli alanlara girilmesinin önlenmesi ile sonlandırılması öngörülüyor.

3 Haziran tarihinde sona erecek olan şehirler arası seyahat sınırlandırılmasının bu tarihte tüm şehirlerde kaldırılması Bilim Kurulu üyeleri tarafından öngörülmüyor. Vaka sayılarının yüksek olması ve bulaşın devam etmesi sonucu, ilerleyen süreçte, şehirler arası seyahatin, Bilim Kurulu ile gerçekleştirilecek olan kabine toplantılarında alınan karar ile kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.