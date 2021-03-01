Yasaklar kalkıyor mu? sorusu son dakika merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine toplantısı 3.5 saat sürdü. Toplantıda risk grubuna göre atılacak adımlar kapsamında, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitim ve hafta sonu ile hafta içi kısıtlama saatlerinde yeni adımlar atılması beklentisi var. Peki, Yasaklar kalkacak mı?