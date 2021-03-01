Yasaklar kalkıyor mu?
Yasaklar kalkıyor mu? sorusu son dakika merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine toplantısı 3.5 saat sürdü. Toplantıda risk grubuna göre atılacak adımlar kapsamında, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitim ve hafta sonu ile hafta içi kısıtlama saatlerinde yeni adımlar atılması beklentisi var. Peki, Yasaklar kalkacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan yeni kararları duyurması merakla bekleniyor. Kabine toplantısı sonrası açıklanacak kararlar merakla beklenirken, kademeli normalleşecek iller merak ediliyor. Kabine Toplantısı sona erdi. Peki, Yasaklar kalkacak mı?
Yasaklar kalktı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de toplandı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar sonra Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıklayacak.