  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yasaklar kalkıyor mu?
Gündem

Yasaklar kalkıyor mu?

Yasaklar kalkıyor mu? sorusu son dakika merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine toplantısı 3.5 saat sürdü. Toplantıda risk grubuna göre atılacak adımlar kapsamında, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitim ve hafta sonu ile hafta içi kısıtlama saatlerinde yeni adımlar atılması beklentisi var. Peki, Yasaklar kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:01:00 -
Yasaklar kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan yeni kararları duyurması merakla bekleniyor. Kabine toplantısı sonrası açıklanacak kararlar merakla beklenirken, kademeli normalleşecek iller merak ediliyor. Kabine Toplantısı sona erdi. Peki, Yasaklar kalkacak mı?

Yasaklar kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de toplandı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar sonra Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıklayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede gerilim tırmanıyor! Dünyaya duyurdular: İran'ı vurduk
Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor! Dünyaya duyurdular: İran'ı vurduk

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait bir gemide yaşanan patlamanın ardından İran güçlerini vurduklarını aç..
Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı
Gündem

Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı

Bayraktar TB2 SİHA'ları Karabağ'da Rus hava savunma sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan basını, Türk SİHA'larının önlenemez ol..
‘AK Parti milletin iradesini çiğnetmedi’
Siyaset

‘AK Parti milletin iradesini çiğnetmedi’

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Şubat Darbesinin amaçları, aktörleri ve sonuçları itibariyle siyasi, toplumsal ve ekon..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay