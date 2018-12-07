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Yasakçı zihniyet hiç değişmedi

Danıştay savcısı tarafından verilen skandal mütalaa sonrası STK temsilcileri konuyu Akit’e değerlendirdi.

07 Aralık 2018 Cuma 12:36
Yasakçı zihniyet hiç değişmedi

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Danıştay savcısının, başörtüsünün Anayasa’da yer alan laiklik ilkesine aykırı olduğuna yönelik mütalaası, bazı çevrelerde 28 Şubat kafasının değişmediğini ortaya koydu. STK temsilcileri konuyu Akit’e değerlendirdi...

Hedefleri yeni Türkiye

Adalet Platformu Başkanı Bülent Demir, “Bunu yeni Türkiye’ye karşı yapılan bir komplo olarak görüyorum. Bunlar 28 Şubat’ın özlemini duyan mihraklar veya kripto FETÖ’cülerin olduğunun işaretleridir. Hükümetimiz istihbarata dikkat etmeli.

28 Şubat da böyle başladı

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Danıştay’ın daha önce karar verdiği bir ant meselesi vardı. Şu an Danıştay içerisinde eskiye dönüş çabaları var. Bu olayı bir savcının ya da bir mahkemenin işgüzarlığı diye görmemek lazım. Geçmişte de böyle başlamıştı. 28 Şubat sürecine giderken de yavaş yavaş bazı kararlar verildi, bazı uygulamalara gidildi. Yapılanlardan ders çıkarılmalı.

AYM’ye rağmen...

TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz, “Bu, hukuk sistemimiz içerisinde halen zihinlerini normalleştiremeyen kişilerin varlığını göstermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin benzer bir davada özgürlüklerin korunmasına yönelik aldığı karar mevcut iken savcının böyle talepte bulunması, hukuk devleti ilkesi ile de net bir şekilde çatışmaktadır.

Yargıya gölge düşürür

Mazlum-Der Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, “Şu anda yargıda düğmeye basıldı. Adeta eski Türkiye’nin, eski aklı devreye girmiş durumda. Bu durumun bu hale nasıl geldiğine dair Adalet Bakanlığı’nın çok acil bir çalışma yapması gerekiyor. Bunlar yargıya gölge düşürür. ‘Nerede hata yaptık?’ sorusu sorulmalıdır. FETÖ’nün yargı mensuplarının görevden alınmasından sonra yargıda büyük bir boşluk açıldı. Bu alanın nasıl doldurulduğu ile ilgili iyi düşünülmesi gerekiyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:36
  1. Ankara
  2. Mazlum-Der
  3. Abdurrahman Ünlü
  4. Ecevit Öksüz
  5. TİMAV
  6. Rıdvan Kaya
  7. Özgür-Der
  8. Bülent Demir
  9. Adalet Platformu

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