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Gündem Yasak yola 2 saatte, 32 kamyon 17 tır girdi
Gündem

Yasak yola 2 saatte, 32 kamyon 17 tır girdi

Yeniakit Publisher
2023-08-24 17:30:00 -
Yasak yola 2 saatte, 32 kamyon 17 tır girdi

Ağır taşıtların girmesi yasaklanan Servet Bucurgat Caddesi üzerinde uygulama "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Düzce'de İl Trafik Komisyonunca ağır taşıtların girmesine yasaklanan yola giren araçlara cezai işlem uygulandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İl trafik komisyonu kararı ile ağır taşıtların girmesi yasaklanan Servet Bucurgat Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Cadde üzerinde ağır taşıtların geçişinin yasaklanmasının ardından yapılan denetimlerde 2 saat boyunca 32 kamyon 17 tır kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 49 araca 32 bin 198 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, güzergah üzerinde kasası açık kamyonette Afganistan uyruklu şahıs taşındığını tespit eden ekipler araca cezai işlem uygularken, Afganistan uyruklu şahıslar, Göçmen Kaçakları İle Mücadele şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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