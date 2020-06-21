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Yasak var ama takan yok!

İstanbul'da maske takma zorunluluğu getirilse de Şişli'deki Maçka Parkı'nda ve Zeytinburnu Sahili'nde çoğu vatandaş maske takmamayı tercih etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 02:07:00 -
Yasak var ama takan yok!

İstanbul'da valilik kararıyla koronavirüs önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda ve Zeytinburnu Sahili'nde vatandaşlar maske takma kararına ve sosyal mesafe kuralına uymadı. Bazı vatandaşlar park içinde yürüyüş yaparken bazı vatandaşlar ise arkadaşlarıyla sohbet etti. Zeytinburnu Sahili'nde bir grup vatandaş yanlarında getirdikleri saz ve gitarla çaldıkları müziklerle eğlenirken bazı vatandaşlar ise piknik yaptı.

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