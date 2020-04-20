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Aktüel

Yasak kalktı, vatandaş sokağa dökülüp müzik eşliğinde oynadılar

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesinin ardından çok sayıda araç ve yayaların sokağa çıktığı görüldü.

2020-04-20 01:10:33 -
Yasak kalktı, vatandaş sokağa dökülüp müzik eşliğinde oynadılar

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesinin ardından çok sayıda araç ve yayaların sokağa çıktığı görüldü. Bazı kişilerin de müzik eşliğinde oynaması dikkat çekti.


İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. 2 günlük yasak kararın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların yaya olarak ve bazılarının da araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü. İlçe meydanında toplanan bir grubunda müzik eşliğinde oynaması dikkat çekti.


İlçede ikamet eden Gökhan Gök, iki gündür evden çıkmadığını ifade ederek, yasağın kalkmasının ardından hava almaya çıktığını belirtti.

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