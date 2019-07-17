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Yasak delinmeye başladı! Biyometrik güvenlik tehlike altında

Rusya kaynaklı bir firma tarafından geliştirilen FaceApp isimli yaşlandırma programı milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Öte yandan uygulamanın kişilerin verilerini topladığı ve üçüncü taraflara ilettiği iddia edildi. Yüz tanımanın "biyometrik güvenlik" için önemine dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Görevlisi Merve Ayyüce Kızrak, "Artık yüzümüzün yeterince güvenli olmadığı bir dönem geliyor. Biyometri güvenli olmaktan çıkabilir. Bu nedenle yeni bazı adımların atılması muhtemel" dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:17
Yasak delinmeye başladı! Biyometrik güvenlik tehlike altında

Bu aralar nereye baksak mutlaka birilerinin "yaşlandırılmış" halini görüyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıkan FaceApp uygulaması son günlerde bir hayli popüler. Kimine göre basit bir "eğlence" olan bu uygulama, kimilerine göre arkasında çok ciddi ve sistematik bir çalışma olan oldukça tehlikeli bir program.

Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan programla ilgili hemen bütün yaklaşımlar 'fotoğrafların' kullanımı ve güvenliği olsa da uzmanlar çok daha farklı ve belki de daha da önemli detaylara dikkati çekiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Görevlisi Merve Ayyüce Kızrak, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, programın yeniden gündem olmasının ardından yaptığı ilk işin uygulama mağazasına giderek FaceApp'ın ait olduğu ülkeye bakmak ve kullanıcıdan hangi izinleri istediğini kontrol etmek olduğunu söyledi.

En az fotoğraf kadar önemli bilgilere erişebiliyor

Kullanıcıların ve uzmanların genellikle fotoğrafın kullanımı ve depolanması konusu üzerinde durduğuna vurgu yapan Kızrak, "Uygulama kamerayı çalıştırıp çektiğiniz fotoğrafa erişmekle sınırlı kalmıyor. Tüm galeriye de erişiyor. Yani telefonunuzdaki bütün fotoğraflar ve videolar herhangi bir ayrım gözetmeksizin karşı tarafın erişimine açılmış oluyor" şeklinde konuştu.

Uygulamanın 'konum, operatör, donanım bilgileri' gibi izinlere erişim talep ettiğini anlatan Kızrak, şöyle devam etti:

"Eğer programın ücretsiz versiyonunu kullanmak istiyorsanız buna izin vermeniz lazım. Aksi takdirde giriş yapamıyorsunuz.

Fenomenler ve toplum üzerinde etki oranı yüksek isimlerin yaşlanmış hallerinin fotoğraflarını paylaşmasının ardından programın kullanımı hızlı bir şekilde arttı."

Kızrak, "Zaten internet üzerinde ve kullandığımız diğer uygulamalarda fotoğraflarımız var. Bu programın bu kadar tepki çekmesinin nedeni ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet her yerde fotoğraflarımız var. Ancak bu program sizin profilden çekilmiş net bir fotoğrafınızı istiyor. Yandan ya da kötü bir ışıkta çekilmiş fotoğrafınıza uygulama filtre uygulayamıyor. Bu nedenle mümkün olan en uygun ışıkta, en net ve doğrudan profil fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. İşin tehlikesi de buradan itibaren başlıyor. Çünkü sizi o denli düzgün bir fotoğrafınız başka bir yerde depolanmış oluyor.

Günümüzde yüz tanıma sisteminin hemen her yerde daha çok kullanıldığı bir döneme giriyoruz. Telefon kilitlerimizden bankacılık şifrelerimize kadar farklı birçok yerde yüzümüz şifremiz oluyor.

FaceApp üzerinden milyonlarca kişinin fotoğraflarının başka bir yerde depolanması, yakın gelecekte biyometrik güvenliğin de sıkıntıya düşebileceği bir süreci başlatabilir. Bu nedenle belki de bir süre sonra biyometrik güvenlik de farklı şeyler görebiliriz. Çünkü yüz güvenliğinin çok da güvenliği kalmayacağı bir dönem başlayabilir. Çünkü fotoğraflarımız bir yerlerde depolanıyor ve mimik özellik kalmıyor. Bu da ciddi bir güvenlik zafiyeti anlamına geliyor."

Rusya GDPR sözleşmesine imza atmadı

2018 yılında yürürlüğe giren GDPR'nin (General Data Protection Regulation-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Avrupa'da çok ciddi yaptırımları getirdiğinin altını çizen Kızrak, "ABD ve Avrupa'da kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak çok sert tedbirler var. Rusya bu metnin altına imza atmadı. FaceApp uygulaması Facebook ile bağlantılı çalışıyor. Kişisel verilerin korunmasına dair sorumlulukları üstlenmeyen Rusya üzerinden bu tür bir programın yayılması son derece dikkate değer" şeklinde konuştu.

Sosyal medya kullanmayan kişilerin de 3. şahıslar tarafından fotoğraflarının yüklenip yaşlanma filtresi uygulanabilen programın, yakın geçmişte yine bir akım halinde çok hızlıca yayılan #10yearschallenge akımıyla aynı amaca hizmet edip etmediği de özellikle teknoloji forumlarında yüksek sesle tartışılıyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:17
  1. FaceApp

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