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Gündem Yasağı fırsat bilip banka soymaya çalıştı!
Gündem

Yasağı fırsat bilip banka soymaya çalıştı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir bankanın kapı camını kırıp, ATM’lerine zarar veren şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:00:00 -
Yasağı fırsat bilip banka soymaya çalıştı!

Manisa'da Eskicami Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın giriş kapısı ile 3 ATM cihazına zarar verildiği ihbarını alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelinin hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan G.S.(25) olduğunu tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi saklandığı yerde yakalayıp gözaltına alındı.

Yasağı ihlalden para cezası da kesildi

Gözaltına alınan şüpheliye mala zarar verme suçundan adli işlem, sokağa çıkma yasağına ihlalden idari işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheli G.S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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