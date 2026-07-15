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Gündem Emine Erdoğan'dan "Zafer Bizim" paylaşımı: 15 Temmuz, sarsılmaz bir cesaretin adıdır
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Emine Erdoğan'dan "Zafer Bizim" paylaşımı: 15 Temmuz, sarsılmaz bir cesaretin adıdır

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Emine Erdoğan'dan "Zafer Bizim" paylaşımı: 15 Temmuz, sarsılmaz bir cesaretin adıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle "Zafer Bizim" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu. Demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlık, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

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