Yasağa uymayan adam ortalığı birbirine kattı

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi, polisin yaptığı "dur" ihtarını da dinlemeyerek cipiyle kaçmaya çalıştı. Daha sonra cipin durdurulmasının ardından kimlik kontrolü yapılan şahıs, bu kez de yaya olarak kaçmayı denemesine rağmen polis tarafından gözaltına alındı.