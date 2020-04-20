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Aktüel

Yasağa uymadı, başkasına ait plaka ile trafiğe çıkıp 12 bin TL ceza yedi

Bursa’nın İznik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp trafiğe çıkan otomobil sürücüsüne 12 bin TL para cezası kesildi.

2020-04-20 01:41:22 -
Yasağa uymadı, başkasına ait plaka ile trafiğe çıkıp 12 bin TL ceza yedi

Bursa’nın İznik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp trafiğe çıkan otomobil sürücüsüne 12 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Bursa’nın İznik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobili ile trafiğe çıkan A.K, polisin dur ihtarına da uymayıp kaçtı. Kaçan aracın peşine düşen ekipler, A.K’yi otomobili ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin otomobilinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Motor şasi numarasının da silindiği anlaşılan otomobildeki plakanın da başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Polis A.K’ye 12 bin 680 TL trafik ve idari para cezası kesti. Otomobil trafikten men edilip otoparka çekildi.

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