Yasağa rağmen sokağa çıkan 9 bin 583 kişiye para cezası ve adli işlem
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan denetimlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığını duyurdu.
Ülke genelinde çok az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayanlara idari para cezaları ile adli işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada "Kısıtlamaya uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir. " denildi.