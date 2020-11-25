Yasağa rağmen sokağa çıkan 9 bin 583 kişiye para cezası ve adli işlem

Ülke genelinde çok az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayanlara idari para cezaları ile adli işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada "Kısıtlamaya uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir. " denildi.