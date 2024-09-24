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Yerel Yasadışı hayvan kaçakçılığına operasyon
Yerel

Yasadışı hayvan kaçakçılığına operasyon

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yasadışı hayvan kaçakçılığına operasyon

Yasadışı hayvan kaçakçılığına operasyon yapıldı. Bolu'da düzenlenen operasyonlarda papağan ve saka kuşu gibi 25 hayvan ele geçirilirken yasa dışı avcılık yapan şahıslara toplamda 446 bin 455 lira para cezası uygulandı.

Yasadışı hayvan kaçakçılığına operasyon yapıldı. Bolu'da düzenlenen operasyonlarda papağan ve saka kuşu gibi 25 hayvan ele geçirilirken yasa dışı avcılık yapan şahıslara toplamda 446 bin 455 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile bilirlikte yasadışı avcılık ve hayvan kaçakçılığını önleme çalışmaları yaptı.

Bu kapsamda, 2023 yılı Ocak ayı itibariyle Bolu'da yasa dışı yöntemlere konu olan 25 hayvan ele geçirildi.

Hayvanların arasında saka kuşu, Anadolu sincabı, kızıl şahin, yeşil papağan ve sultan papağı gibi türler bulunuyor.

Hayvanların 9 tanesi doğaya bırakılırken, 16 yabancı tür hayvanat bahçelerine gönderildi.

Ayrıca hayvan kaçakçılığı ve yasa dışı avcılık konularıyla ilişkili kişilere toplamda 446 bin 455 lira para cezası kesildi. (İLKHA)

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