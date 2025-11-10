  • İSTANBUL
Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme
Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

Yasa dışı bahis operasyonunda 54 banka hesabı ve 7 lüks araca da el konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17'si hakem olmak üzere 19 şüphelinin adliyeye sevk edildiği duyuruldu.

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında 17'si hakem, ikisi kulüp başkanı olmak üzere 21 kişi için gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul dahil 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK destekli operasyonda 54 banka hesabı ve 7 lüks araca el konuldu.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başsavcılık, gözaltı kararı verilen 17 hakem için 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamasında bulunduğu öğrenildi.

Son dakika gelişmesine göre ise gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip, çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık; bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı.

Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi, PFDK'ya sevk edilmişti.

TFF'DE BİN 342 HAKEM VAR

TFF bünyesinde bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakemler de dahil edildiğinde toplam bin 342 hakem yer alıyor.

TFF'nin hakem listesi şu şekilde:

ÜST KLASMAN HAKEM LİSTESİ: 54

VİDEO YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 17

ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 112

KLASMAN HAKEM LİSTESİ: 133

KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 251

KADIN BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ: 32

KADIN BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 103

BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ: 229

BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 411

TOPLAM: BİN 342

