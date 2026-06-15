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Gündem Yaşadığı evi yakıp kaçtı: Madde bağımlısı çıktı!
Gündem

Yaşadığı evi yakıp kaçtı: Madde bağımlısı çıktı!

Yeniakit Publisher
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Yaşadığı evi yakıp kaçtı: Madde bağımlısı çıktı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kaçan kişinin madde bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, yaşadığı evi ateşe verip, kaçtı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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