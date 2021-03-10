Yasa taslağında sona gelindi! Hazine yardımına 2 kriter

AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı, Siyasi Partiler ve Seçim Yasa Taslağı’nda sona gelindi. Cumhur İttifakı ortağı MHP ile değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıklanması planlanan çalışmada, önemli düzenlemeler yapıldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bunlardan biri, partilere Hazine yardımı. Hazine yardımından yararlanmak için seçimde en az yüzde 7 oy alma şartı getirildi. Bu da küçük partilere Hazine yardımı verilmemesi anlamına gelecek.

Hazine yardımıyla ilgili bir diğer kriter ise 'terörle ilişki'. Ancak anayasaya aykırı olma sorunu nedeniyle bu konuda ara formül geliştirildi. Siyasi Partiler Yasası’nda, 'terörle bağı olan ve suça dahil olan parti tüzel kişiliklerinin Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine' olanak yaratılacak. Böylece dava sonucuna bağlı olarak, Hazine yardımı kesilebilecek.

Mevcut uygulamada Hazine yardımının kesilmesi, partinin kapatılma davasının sonucundaki seçeneklerden biri. Böylece sadece kapatma davası değil, Hazine yardımının kesilmesi davası açılmasına da olanak sağlanmış olacak.

Taslağın 7 rakamı üzerine kurulduğu görüldü. Daha önce ülke barajının yüzde 7 olmasına karar verilmişti. Hazine yardımı alacak partinin en az yüzde 7 oyu olması da eklendi. İttifak içinde baraj uygulamasına da karar verilen çalışmada, bu da yüzde 7 olarak planlanıyor. Seçim bölgelerinde de en fazla 7 vekil olmasına karar verildi.

Seçim bölgelerinde en fazla 7 milletvekili olması durumunda yapılan simülasyonda, partilerin milletvekili sayılarındaki değişimler de ana hatlarıyla hesaplandı. Formüle göre, bu sistem büyük partilerin lehine sonuç doğuracak. ‘Artık oylar’ nedeniyle, AK Parti’nin 12, CHP’nin 7 milletvekili kazanacağı, MHP, İYİ Parti, HDP’nin ise 3 veya 4 milletvekili kaybetmesi sonucunun doğabileceği belirtiliyor.