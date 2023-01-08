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Gündem Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı
Gündem

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı

Yakalananlardan 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Terörle mücadele kapsamında çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 15:34:00 -
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı

Terör örgütü üyeleri, bir bir yakalanıyor.

15 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında 8 FETÖ, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun da bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede bu kişilerden 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

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