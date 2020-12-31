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Aktüel Yasa dışı yayın yapan 302 internet sitesi erişime kapatıldı
Aktüel

Yasa dışı yayın yapan 302 internet sitesi erişime kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:06:56 -
Yasa dışı yayın yapan 302 internet sitesi erişime kapatıldı

AYDIN (AA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı yayın yaptığı tespit edilen 302 internet sitesi erişime kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 204, oltalama metoduyla dolandırıcılık yapılan 16, kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama içeren 13, fuhuş ve müstehcenlik içeren 69 internet sitesi tespit edildi.

Toplam 302 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği erişime kapatıldı.​​​​​​​

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