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Yasa dışı bahisçilere operasyon : 55 kişi gözaltında

Adana'da, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 12:29
Yasa dışı bahisçilere operasyon : 55 kişi gözaltında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışıbahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri A.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe alıp, 10 paravan şirket kurduğunu saptadı. 488 kişinin hesap numaraları üzerinden KKTC ve Ukrayna'ya, 31 milyon 500 bin lira aktarıldığını da tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı olan 55 kişinin yakalanması için Adana'da belirlenen adreslere, şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, arama yapılan evlerde toplam 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi. Operasyonun ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:29
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