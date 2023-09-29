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Gündem Yasa dışı bahisçilere büyük darbe! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı...
Gündem

Yasa dışı bahisçilere büyük darbe! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı...

Yeniakit Publisher
2023-09-29 16:31:00 - 2023-09-29 16:38:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde Sibergöz operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, 22 paravan şirketin tespit edildiğini ve 45 şüphelinin yakalandığını aktardı.

'Suç örgütlerine göz açtırmayacağız'

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ‘yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında ‘Sibergöz Operasyonu’ düzenlendi. Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını ‘Abdulsamet Aksu’ adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.

İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur. Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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