Yaş üzümde 200 milyon dolar hedefi aşılacak

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl yaş üzümde hedeflerinin 200 milyon dolar aşmak olduğunu söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bağlardan toplanan ilk ürünler ihracat yolculuğuna çıktı. Ege'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden Sultani cinsi sofralık çekirdeksiz üzümde bu yıl 200 milyon doların aşılacağı tahmin ediliyor.

Alaşehir'de "Sultaniye Üzüm Hasat Töreni" gerçekleştirildi. Törende konuşan Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Uçak, üretimde dünyada 6'ncı sırada olduklarını söyledi.

Uçak, "Sadece Manisa'nın değil Türkiye'nin en önemli tarım ihraç ürünlerinden olan, tadı ile dünyaya nam salmış Sultaniye çeşidi sofralık üzümün sezonuna büyük bir heyecanla başlıyoruz. Yıllık 2 milyon tona yakın sofralık üzüm üretimi yapıyoruz ve üretimde dünyada 6'ncı sırada yer alıyoruz. Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ilçelerimizi, Dadallı köyünü kapsayan bu geniş üretim bölgesinde başta üzüm olmak üzere birçok meyve sebze yetiştiriliyor. Birçok ihracatçımız da burada yoğun bir şekilde ihracat gerçekleştirerek ülkemize önemli bir döviz katkısı sağlıyorlar. 2022 yılında 224 bin ton ihracat ile dünyada 10'uncu sırada yer aldığımız sofralık üzümün yüzde 60'ını Sultaniye cinsi üzüm oluşturuyor. 2022 yılında 176 milyon dolar sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirdik. 2023 yılında, 2021 yılında yakaladığımız 200 milyon dolar barajını aşacağımızı inanıyorum. Taze sofralık üzüm ve kurutulmuş üzümde de toplam 600 milyon dolar ihracat gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi. (İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO